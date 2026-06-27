ゼン・ランドは、「HOTEL ZEN SAUNA RESORT -和倉-（仮称）」を12月にリブランドオープンする。旧ホテル十番館で、能登半島地震で被災し事業停止となった建物を引き継ぎ、新たなコンセプトで再生するプロジェクトと位置付ける。建物は1階を男性専用サウナエリア、2階を女性専用サウナエリアと宿泊者専用ラウンジ、フロント、3階から5階までを客室とする計画。客室は全24室で、このうち3室をサウナスイートとする。館内には本格サウ