「少子化に打ち勝った保育園」［著］石井光太やまなみこども園は熊本市の市街地にある認可外保育園。自由で絵本に飛び込んだか、のような保育内容も興味深いが、私がこの本をおすすめする理由は少し別にある。本の中盤では、園を創設した山並道枝先生一家の数十年がつづられる。なかには、深刻な問題を抱える園児もいた。暴力や離婚、生活苦で行き詰まった卒園生の親子もいた。勇気を振り絞って発したSOSを、この保育園