高市早苗・首相が聞いた者をギョッとさせるその答弁をしたのは6月5日の参院予算委員会だった。「私どもの事務所にも、膵臓がんのステージ4を告知されたのが去年でしたが、今も元気に働いている木下という秘書がおります」自らもがんの治療経験がある自民党の生稲晃子・参院議員ががん患者の治療と仕事の両立について質問したのに対する答弁だったが、折しも、中傷動画問題で首相の公設第1秘書の木下剛志氏が野党から参考人招致