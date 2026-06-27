元中日の左腕・小笠原慎之介（28）が、MLBナショナルズ傘下の2Aハリスバーグから巨人に加入した。2027年シーズンまでの1年半契約、年俸は1億8000万円（推定、以下同）とされている。スポーツ紙デスクが言う。【写真】ワシントン・ナショナルズ時代の小笠原慎之介「今の巨人は監督代行（橋上秀樹氏）が野村チルドレン、打撃コーチは外国人（ウィーラー氏、李承菀氏）で、ローテーション投手にはメジャー帰りの田中将大に楽