歌手でタレント、女優・はいだしょうこがリハーサル中の元気な３ショットを公開した。２７日までにインスタグラムで「ミュージカル『ひめゆり』お稽古に励む中、先日はお稽古後に、藤井隆さんプロデュースのコンサートのリハーサルしてきました」と報告。「わたしは、ゲスト出演です。大人向けも、お子さん向けも歌わせていただきます」と説明し、「いつも、あたたかい藤井さんそして、久しぶりにお会いできた、ココリコの田