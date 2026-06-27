過去4回にわたって阻まれてきた「16強の壁」を破るべく、日本サッカー史上初めて、前回大会から監督交代を行わずに挑んだワールドカップ。目標を「世界一」に引き上げた森保一監督（57才）の"本当の姿"に迫る。【前後編の後編】【写真】W杯の日本戦後、渋谷を埋め尽くす大盛り上がりの日本サポーターたち。他、イケメン過ぎる…試合中の中村敬斗選手やスーツ姿の中村敬斗選手なども7月20日まで絶対残るからサンフレッチェ広島