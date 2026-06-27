サッカーワールドカップ（以下、W杯）北中米大会で、日本代表は記念すべきW杯通算1000試合目となるチュニジア戦に4-0で快勝した。試合後、スタジアムを揺らす地鳴りのような大歓声のなか、ピッチ脇に立ち、サポーターに向けて深く長いお辞儀をする森保一監督（57才）の姿があった。目を真っ赤にさせた"泣き虫監督"──彼は、どんな魔法を使って世界を熱狂させる日本代表を作り上げたのか。【前後編の前編】【写真】W杯の日本戦後