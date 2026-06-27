2つの台風が相次いで接近中です。関東甲信から近畿では、梅雨前線の活発な雨雲と台風の接近に伴い、総雨量がかなり多くなるおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風8号は房総半島に最も接近していて、このあと上陸するおそれもあります。また、台風7号は現在、九州の南の海上を東北東に進んでいて、27日夜にかけて、西日本から東日本の太平洋側に接近する見込みです。太平洋側に停滞している梅雨前線は、暖かく湿った