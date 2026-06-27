日本列島に接近するダブル台風と梅雨前線の影響などで、神奈川県に出されていたレベル4土砂災害危険警報について、気象庁は27日午前7時10分、レベル4土砂災害危険警報を注意報に切り替えた。レベル4土砂災害危険警報は、神奈川県の横須賀市と三浦市に出されていた。