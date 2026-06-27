俳優のいしだ壱成（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演する舞台に妹でタレントのすみれ（35）が訪れたことを報告し、舞台裏での“仲良し”兄妹ショットを披露した。【写真】「素敵です」舞台裏で“仲良し”2ショットを披露したいしだ壱成＆すみれいしだは「舞台『死が二人をわかつまで』二日目無事に終わりましたー!!今日は嬉しいことに、かわいいかわいい、妹のすみれが観にきてくれました」とのコメントと