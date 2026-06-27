ユニットコムは6月27日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 ボーナスセール」を開始した。実施期間は7月17日（金）まで。パソコン工房「超 ボーナスセール」開始！ 対象パソコンが最大最大13万5千円引きに期間中、対象のBTOパソコンを最大13万5千円割り引いて販売するというセール施策。普段使いからビジネスまで即戦力の人気デスクトップPCや、高いグラフィックス性能で最新ゲームも楽しめる