台風7号は種子島の南東海上を、速度を上げながら北上しています。 台風7号は午前５時の推定で西之表市の南東90キロにあって、時速30キロで東北東に進んでいます。 奄美南部が風速15メートル以上の強風域から抜けました。この時間、県本土に台風が最も接近した状態です。 台風はこの後、四国の南海上を北上する見込みです。鹿児島県本土が強風域から抜けるのは、この後、午前9時ごろになりそうです。 雨雲の様子です。