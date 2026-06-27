25年前に福岡市東区で起き、未解決となっている高齢の夫婦が殺害された事件についてお伝えします。両親を奪われた女性は、今も苦しみに耐えながら、一日も早い解決を願い続けています。 6月13日。■藤堂早苗さん（71）「はじめまして。藤堂です。よろしくお願いいたします。」千葉県に住む藤堂早苗さん。4か月ぶりに実家がある福岡に足を運びました。■藤堂さん「ことし2月の中旬に（福岡に）参りましたので、それ以来です。