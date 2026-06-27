27日午前7時0分ごろ、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、兵庫県の相生市、赤穂市、上郡町、それに佐用町です。【各地の震度詳細】■震度1□兵庫県相生市赤穂市上郡町佐用町気象庁の発