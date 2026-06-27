ケイコ・フジモリ氏【ハバナ共同】ペルーの選挙管理当局は26日、7日に実施された大統領選決選投票の当選者を7月3日までに発表すると明らかにした。開票率99.88％時点で、故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で日系3世の右派ケイコ・フジモリ氏（51）が得票率50.12％で優勢となっている。新大統領の就任日は7月28日。主要紙ペルー21によると、ケイコ氏は勝利を見据えて水面下で政権移行の手続きを進めており、閣僚候補の選定