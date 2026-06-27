大谷翔平（31）のドジャースは、日本時間27日から7月上旬にかけて同じナ・リーグ西地区のライバルであるパドレスと、アスレチックス3連戦を挟んで計7試合を行う。【もっと読む】ドジャース大谷翔平"血だらけ中指”の原因はマメじゃない？27日からの3連戦初戦は佐々木朗希（24）、翌28日は山本由伸（27）が先発予定。佐々木は4勝目、山本は8勝目を目指す。ド軍は26日現在、2位パ軍と9ゲーム差の地区首位に立っているものの、