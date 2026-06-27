新庄剛志監督が発破をかけ、選手が奮起する──。これで回っているの日本ハムだ。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」象徴的だったのは24日のロッテ戦。清宮（27）が4打数3安打1打点、野村（25）も2打席連続ソロ弾を含む4打数2安打2打点。水谷（25）も4打数3安打1打点、1本塁打と活躍したが、この3人は23日の試合で辛酸を舐めている。例えば清宮は4番を任されたにも関わらず、チャンスで水谷を代