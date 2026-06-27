ブルージェイズ・岡本和真（29）が豪快な一発を放った。【もっと読む】阪神・佐藤輝明の「内憂外患」…今オフのメジャー挑戦を妨げる2つの事情日本時間26日のレンジャーズ戦（トロント）の九回、バックスクリーンに18号2ランを叩き込んだ。打球速度約174キロ、飛距離約128メートルの強烈な一撃だった。同日に発表されたオールスター（7月15日=フィラデルフィア）ファン投票の1次結果では、ア・リーグ三塁手部門で212万5888票