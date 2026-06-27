いろんな意味で高い壁を越えた。【現地発】世界が日本に注目するようになってきた このW杯をクレージーにしてくれるのを楽しみにしているエクアドルは日本時間26日にドイツと対戦し、2-1で大金星を挙げた。ここまでコートジボワールに0-1で敗れ、大会初出場のキュラソーとはスコアレスドロー。1分け1敗、無得点で迎えた一戦は、絶対に勝たなければいけない崖っぷち。そこで選手以上に感情を爆発させたのが、ベカセッセ監督（