６月２７日の小倉９Ｒ八代特別（芝２０００メートル＝８頭立て）でサヴォアフェール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が２勝目を狙う。初勝利こそダート１８００メートルだったが、若葉Ｓ３着、京都新聞杯４着。芝の格上挑戦でも好走している。伯父に１６年日本ダービー馬マカヒキを持つ良血が、徐々に開花してきている印象で、自己条件のここなら力は上位。仕上がりも良好で、秋の飛躍につなげるためにも、こ