お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が28日放送される。今回は「自然素材にこだわった快適な家」が登場する。【スゴイ家】すごい！隠し扉を通った先にある寝室山根と遼河が訪れたのは神奈川県綾瀬市。2024年築、木造2階建て、敷地面積85.9平方メートル、15.7坪の家だ。桜島の火山灰が原料になっているシラスそとん壁を外