梅沢富美男（75）と水森かおり（52）が出演する明治座舞台（27日〜7月26日）の取材会が26日、都内で行われた。梅沢は「異例中の異例の長い1カ月公演。そこで何十年も封印をしていた『お笑い勧進帳』をやる。私の集大成。ぜひ見てほしい」とアピール。水森は「梅沢さんとは3回目の舞台。付いていきます」。SHOW−WAとMATSURIがゲスト出演する。