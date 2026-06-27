セネガル―イラク後半、チーム3点目のゴールを決めるセネガルのP・ゲイ＝トロント（ゲッティ＝共同）数的優位を生かしたセネガルが5得点と圧倒した。前半4分、CKから最後はディアラが先制。後半11分にI・サールが加点し、14分と26分にP・ゲイが左足で強烈なシュートをたたき込んだ。37分にはI・ヌジャイが決めた。イラクは前半13分にDFレビンが退場。ロングボールによる単調な攻めで決定機をつくれず、後半に守備陣が力尽きた