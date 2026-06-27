現役中学生でモデル・女優の野澤しおり（１５）の清楚な姿にファンが注目した。２７日までにインスタグラムで「ニコラネットの『中高生向けおしゃれ傘１０選』のオフショですプチプラ・折りたたみ傘・晴雨兼用・映え傘までいろいろな傘を紹介しています」とつづり、オフショットを公開。白のフリフリな肩だしワンピース姿をアップした。この投稿には「天使発見」「かわいいのぉ」「宇宙一可愛い」「なんて清楚なのだ！」