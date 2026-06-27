◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組を2位で通過した日本代表はスウェーデン戦から一夜明けた26日（日本時間27日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。スウェーデン戦に同行しなかったMF久保建英（レアル・ソシエダード）はチームとは別に練習施設を訪れ、屋外で約50分間のリハビリトレーニングを行った。左膝の状態を確認するように約50メートルの距離を流して走り、トレ