台風7号と8号のダブル台風のうち台風8号が東海地方に最も接近する中、三重県・尾鷲市の状況は？ 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風 台風8号が東海地方に最接近 三重・尾鷲市では降り始めからの雨量が270ミリ超 今後交通にも影響の可能性が 雨シミュレーション （松本道弥アナウンサー）｢午前5時ごろから降り始めた雨はだんだんと強まっています。風は吹いていません。上空は分厚い雲がかかっています。ただ、雲
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