読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。趣味の写真をSNSに投稿し、多くのフォロワーとの交流を楽しんでいた主人公。しかし、ある日を境に、心ないアンチコメントが届くようになります。最初は悪質ないたずらだと思っていたものの、調べるうちに思いもよらない人物の存在が浮かび上がってきました。フォロワーが増え、SNSを楽しんでいた毎日私は、趣味で撮影した写真をSNSに投稿するのが日課でした。投稿に対してフォロワーの