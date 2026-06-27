東京・日本橋の「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション」で提供中の「マンゴーのパフェ 黒糖のブランマンジェと共に」が、多くの反響を受けて販売期間を延長することが決定しました。国産マンゴーを贅沢に使用した華やかなパフェは、初夏のご褒美スイーツとして注目を集めています。1日20食限定の特別な一品なので、気になっていた方はこの機会をお見逃しなく♡ 国産マンゴーを主役にした芸術的な