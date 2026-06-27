プロ野球・ロッテは26日、木村優人投手が右肘内側側副じん帯損傷に対するインターナルブレースを併用した整復術を行ったと発表しました。プロ3年目の木村投手は、昨季1軍デビューし8試合の先発含む22試合に登板。3勝2敗、5ホールド1セーブで防御率3.31をマークしました。今季はここまで3試合に先発し、0勝1敗で防御率5.63の成績。4月16日の日本ハム戦では4回3失点で降板し翌日に出場選手登録を抹消されました。その後ファームで5月