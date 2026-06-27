プロ野球パ・リーグは26日、1試合が行われました。台風の影響でロッテとソフトバンク戦、そしてセ・リーグは3戦全て雨天中止となったこの日、首位西武は3位の日本ハムと対戦。初回にレイエス選手のホームランで先制を許すと、5回と7回にも吉田賢吾選手に2打席連続ホームランを被弾。しかし2点ビハインドの7回に満塁のチャンスからネビン選手がレフトへ2点タイムリーで同点に追いつきます。最後は9回に先頭打者のカナリオ選手がレフ