気象台は、27日午前6時41分に、波浪警報を静岡市南部、浜松市南部、磐田市、焼津市、掛川市などに発表しました。中部、伊豆、西部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■静岡市南部●波浪警報【発表】■浜松市南部●波浪警報【発表】■沼津市●波浪注意報■熱海市●波浪注意報■伊東市●波浪注意報■富士市●波浪注意報■磐田市●波浪警報【発表】■焼津市●波浪警報【発表】■掛川市●波浪警報【発表】■袋井市