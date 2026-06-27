米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比03銭円高ドル安の1ドル＝161円71〜81銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1376〜86ドル、184円21〜31銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。6月の米雇用統計の発表を来週に控えて様子見ムードもあった。