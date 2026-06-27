交通情報です。 ▼種子島・屋久島航路の「種子屋久高速船」と「フェリーはいびすかす」は午前の便が欠航です。 ▼奄美・沖縄航路の「フェリーあけぼの」の那覇発・上り便と、 ▼瀬戸内町の「フェリーかけろま」「定期船せとなみ」、 ▼志布志と大阪を結ぶ「フェリーさんふらわあ」も欠航が決まっています。 県内のJR九州在来線は、 ▼鹿児島本線、日豊本線、指宿枕崎線が始発から運転を取り