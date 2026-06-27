NY原油先物8 月限（WTI）（終値） 1バレル＝69.23（-2.69-3.74%） ニューヨーク原油は急反落。前日はイランがホルムズ海峡を通過する貨物船を攻撃したとの報で安値から急反発したが、この日はトランプ米大統領がそれを非難するなか、ペルシャ湾からの原油や石油製品の供給が７５％まで回復しているとブルームバーグ通信が伝えたことで、供給懸念が払拭されて再び大きく売られる展開となった。