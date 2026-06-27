米債利回り、一時やや上昇も続かず＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りはロンドン市場での４．３６５－４．３８０%レンジ推移から、NY朝に一時４．４０７９まで上昇も続かず、昼頃から終盤にかけて４．３６５－４．３８０%レンジに戻すなど、方向感がはっきりしない展開。戻りが重くなっており、利回りは下方向（債券価格が上昇方向）を目指す展開が続くが、行き過ぎた動きにも警戒感が出ている。 米国債利回り 2