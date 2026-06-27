戦後日本は、経済学をはじめとする社会科学について、その中心部分をほぼアメリカから直輸入し、それを後生大事に受け入れてきたように見える。しかし、京都大学名誉教授の佐伯啓思氏は、新刊『日本人の精神I権威と空気の構造』（新潮選書）で、実際は誰もアメリカの経済学などに従って動いておらず、むしろ日本人を無意識レベルで規定する「見えざる原則」に従って行動していると論じている。以下、同書から一部を再編集し