日本では、SNSでも会議でも日常の会話でも、「論理」より「場の雰囲気」が強く働くことがある。日本社会の「空気」とは、単なる同調圧力ではなく、もっと深い宗教感覚や世界観に根ざすものかもしれない。京都大学名誉教授の佐伯啓思氏は、新刊『日本人の精神I権威と空気の構造』（新潮選書）で、それは日本人独自の「共通感覚」に起因するのではないかと説く。以下、同書から一部を再編集して紹介する。＊＊＊【写真を見る