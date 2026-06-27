消防などによりますと26日午後7時44分ころ、平生町小郡に住む40代の男性から「家が土砂崩れで倒壊。1人が家に埋まっている。2人が重傷」「2階にいるが外に出られない」と119番通報がありました。 消防が駆け付けると2階建ての住宅の1階部分が土砂に埋まっていて当時住宅にいた5人のうち70代の男性1人が行方不明となっています。残る4人のうち、3人が救急搬送され40代と70代の女性2人が重傷、20代男性が軽傷です。消防と警察、