ノルウェー―フランス前半、ハットトリックとなるゴールを決めるフランスのデンベレ（中央）＝ボストン（共同）【ボストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第16日は26日、ボストン競技場などで1次リーグ最終戦が行われ、I組で前回準優勝のフランスはノルウェーを4―1で下し、3連勝で勝ち点9の同組1位で決勝トーナメントに進んだ。デンベレが3得点の活躍だった。ノルウェーは同6の2位で突破。もう1試合は