女優の柏木由紀子が25日までにInstagramを更新。スタイリッシュなパンツスタイルで愛犬と散歩する姿を公開すると、ファンからさまざまな反響が寄せられている。【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ柏木は「オニヅカタイガーのジャケットで」の一言を添えて、アイウエアにジャケット、白いチノパンを合わせたアクティブな出で立ちのショットを公開。都市部で愛犬を散歩サせているようで、ワンちゃんを抱えて笑