２７日の函館５Ｒ（芝１２００メートル＝８頭立て）でステラトップガン（牡２歳、栗東・高柳大輔厩舎、父モズアスコット）がデビューする。母のステラリードは新馬戦を札幌で勝利。続いてこの年札幌で開催された函館２歳Ｓも制した。半兄のカイザーノヴァが新馬戦を函館で、同じく半兄のキングエルメスは札幌でデビュー勝ちしている。典型的な洋芝血統とも言え、母や兄のように、北海道の舞台から飛躍を狙う。