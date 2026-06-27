俳優永山瑛太（43）が26日、インスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のスウェーデン戦で得点したMF前田大然を“祝福”した。永山はストーリーズに、スウェーデン戦でゴールを決めた前田の書籍「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか−−」の写真をアップした。永山は、小学〜高校時代までサッカーに打ち込み、中学時代には東京都大会で優秀選手賞を獲得したこともある。