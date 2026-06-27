著作が300冊を超える時代小説の第一人者・佐伯泰英さん（84）。佐伯さんが初めて時代小説を上梓したのは1999年、57歳のときだが、それ以前には海外を舞台にした冒険小説を書いていた時代、さらに以前にはカメラマンとしての時代がある。主な被写体はスペインの闘牛であり、1976年には初の著作『闘牛』を新書として刊行している。佐伯氏が、4月29日に102歳で亡くなった作家・佐藤愛子さんと出会ったのはカメラマン時代、佐藤さ