グラドル葉月すみれが26日までにインスタグラムを更新。グラビアを投稿した。葉月は「雨グラビア」とコメントし、川での水着姿を投稿。後ろ姿で美ヒップを強調し、素肌は雨でしっとりとぬれている。この投稿にフォロワーからは「色気があって素敵だよ」「最高」「素敵です」とコメントが寄せられている。葉月は1月8日生まれ、愛知県出身。スリーサイズはB78−W60−H83センチ。ミスグラビアジェニックファイナリスト、リアルポート