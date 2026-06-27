CYBERJAPAN DANCERSのメンバーでレースクイーンのAIKAが26日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。AIKAは「今日は少し違う雰囲気の2枚笑顔とクール、どっちが好きですか？」と問いかけ、2枚の近影をアップ。美谷間がちらりとのぞく黒いワンピースを着用したクールな表情とにっこり笑顔を投稿した。この投稿にフォロワーからは「まじ綺麗です」「ダイヤモンドスマイル」「綺麗で絵になる美しさ」とコメントが寄