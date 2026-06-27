今年1月、建築家の山本理顕氏が隈研吾氏ら著名建築家を講演会で批判したことが大きな話題になった。山本氏は、東京の大規模再開発は「地域のコミュニティーを壊している」状態と批判したのだ。【画像】山本理顕氏と隈研吾氏の対談時の様子。山本氏は隈氏を名指しで批判して話題になったそんな二人の対談が実現。日本の都市開発が抱える問題とは何か。建築界の巨匠2人が、本音で激突した。隈氏によれば、金融資本主義型の都市政