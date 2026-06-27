〈「知りすぎる」と書けなくなる。アウトプットするために、賢さよりも「愚かさ」を身につけよ。〉から続く抜かりなく完璧に準備したプレゼンは、果たしていいプレゼンなのか？それはしばしばプレゼンの本質である即興性を排除してしまってはいないだろうか。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「同じ授業でもネタは使いまわさず意識的に封印する」と語る文学研究者の阿部幸大さんが、プレゼンに即興性を取り戻し、プレゼン