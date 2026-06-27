戦時下の沖縄で日本兵からスパイと疑われた少女がいました。スパイとみなされ虐殺された住民もいました。外国の敵から守るはずの日本兵が、なぜ住民たちを手にかけたのか。【写真を見る】帝国議会での法案の議論では、スパイ、外国人の言葉が飛び交った「スパイか」少女が浴びた言葉父を探して沖縄の戦場をさまよった10歳の少女。81年前、玉木利枝子さんが、突然日本兵に浴びせられた言葉がある。玉木利枝子さん「お前らは軍隊のこ