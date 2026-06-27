イスラエルとレバノンは、アメリカの仲介のもと、親イラン組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘終結に向けた枠組み合意に署名しました。イスラエルとレバノンの駐米大使は26日、ワシントンで協議を行い、レバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘終結に向けた枠組み合意に署名しました。これについてアメリカ国務省は、「この合意は▼レバノンの主権回復、▼ヒズボラの武装解除とテロ組織の解体、▼国民への