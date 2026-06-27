グラビアアイドルの東雲うみ（29）が26日にインスタグラムを更新。透け素材のメイド服姿をアップした。東雲は「このカラーのメイド服かわいすぎる」とコメントし、ビニールのような素材で作られたメイド服姿をアップした。トップスはバストを強調させるデザインとなっており、スカートからは白いビキニが透け見えしている。この投稿にフォロワーからは「キュート＆最高！」「可愛いすぎる」「癒されます」とコメントが寄せられてい